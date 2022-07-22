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Власти Карелии в августе поднимут зарплаты работникам бюджетных организаций

Новости. Общество
11:11, 26 Июля 2022
фото: © Григорий Сысоев / ТАСС, архив

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Зарплаты работников бюджетных организаций Карелии, которые подпадают под действие «майских указов» президента РФ, вырастут во втором полугодии.

В августе бюджетники уже получат увеличенные зарплаты за июль.

Об этом сообщила министр финансов Карелии Елена Антошина на сегодняшнем заседании правительства.

По ее словам, деньги на общую сумму 700 млн рублей будут направлены органам местного самоуправления.

Увеличение зарплат коснется педагогов, медиков, работников социальной сферы и культуры, чья зарплата, согласно «майским указам» привязана к уровню средней зарплаты в реальном секторе экономике. В первом полугодии это уровень вырос более чем на 12%, поэтому власти Карелии решили поднять и зарплаты бюджетников, пояснил министр экономического развития Олег Ермолаев.

По прогнозу Минэка, в 2022 году средняя зарплата в Карелии составит 55,5 тыс. рублей.

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