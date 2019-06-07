Власти Карелии встретились с цыганами

На встрече с активом общественного объединения цыган власти рассказали, как открыть бизнес, сообщили миннаце Карелии.

Мероприятие состоялось 6 июня.

Министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев поприветствовал актив цыганской организации:

"Оказание содействия цыганскому населению является одной из задач комплексного плана мероприятий по социально-экономическому и этнокультурному развитию цыган в России, утвержденного на федеральном уровне. Давайте вместе работать в этой области!".

Ведущий специалист Минсельхоза Карелии Сергей Варченя рассказал о видах и вариантах государственной поддержки личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств.

Представители цыганского населения задали интересующие вопросы и поделились уже имеющимся успешным опытом. Предложенная на мероприятии практика "Агростартап" может стать еще одним механизмом для социально-экономической поддержки цыган на конкурсной основе.