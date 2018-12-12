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Новости. Экономика
15:00, 12 Декабря 2018
фото: РИА Новости / Илья Питалев

Власти Карелии выделят бизнесу более полумиллиарда рублей

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Карелия примет участие в реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и получит на господдержку бизнеса 538, 2 млн рублей из федерального бюджета.

В рамках национального проекта согласовано выделение 67,8 млн рублей на создание центра "Мой бизнес", который объединит на одной площадке все элементы инфраструктуры и институты развития экономики.

На развитие Центра поддержки экспорта выделено 42,94 млн рублей. Вцелях ускоренного развития МСП в моногородах согласовано 80,05 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2018-12-12 15:13:55
кто-то кричал, что бизнес налоги приносит, а тут миллиарды проедает!
Пусть как все, берут кредиты.
А если такой бизнес, что прибыли нет, значит ненужные продукты и услуги, лучше картошку сажать всем пойти!
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