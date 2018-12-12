Власти Карелии выделят бизнесу более полумиллиарда рублей

Карелия примет участие в реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и получит на господдержку бизнеса 538, 2 млн рублей из федерального бюджета.

В рамках национального проекта согласовано выделение 67,8 млн рублей на создание центра "Мой бизнес", который объединит на одной площадке все элементы инфраструктуры и институты развития экономики.

На развитие Центра поддержки экспорта выделено 42,94 млн рублей. Вцелях ускоренного развития МСП в моногородах согласовано 80,05 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".