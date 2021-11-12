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Власти Карелии выкупят стадион «Машиностроитель» у собственника, планировавшего его застройку

Новости. Общество
10:46, 30 Ноября 2021
фото: © Паравительство Карелии

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Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что стадион «Машиностроитель» будет возвращён в собственность Петрозаводска.

Артур Парфенчиков сообщил, что завершены переговоры с собственником объекта. Власти получили согласие на приобретение стадиона. Об этом Парфенчиков рассказал в соцсети.

«Дал поручение Министерству финансов предусмотреть в бюджете республики на 2022 год субсидию городу в размере 60 миллионов рублей для выкупа стадиона. Поправки к бюджету с учётом этого поручения направлены в парламент Карелии», — заявил он.

Как рассказал губернатор, сначала стадион принадлежал городу. Затем объект был выкуплен бизнесом. У нового собственника появились планы по строительству недвижимости на территории стадиона. Это вызвало широкий общественный резонанс: использовать данный земельный участок можно только для размещения на нём спортивных объектов.

Парфенчиков заявил, что у администрации Петрозаводска есть планы по приведению стадиона в порядок.

Ранее сообщалось, что владельцем стадиона «Машиностроитель» является компания бизнесмена Леонида Белуги. Администрация Петрозаводска планировала вернуть в муниципальную собственность объект. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-11-30 13:03:32
Хоть бы ковидом не заболел дедушка!
Вася
2021-11-30 13:03:10
Молодец руки ростут откуда надо, здоровья ему
Вася
2021-11-30 13:00:28
У нас почему-то понятие "пенсионер" любят отождествлять с немощью, бедностью и разрухой,
Гражданин
2021-11-30 12:58:55
Бизнес купил участок за ? рублей - а продал за 60000000 рублей.
А кадастровая стоимость в 2 раза меньше.
Хороший ход и отличные вложения !
А зачем городу данный участок ?
Сколько еще надо туда вложить для обустройства стадиона ?
Hовый
2021-11-30 12:57:41
А галя с васей успели к/т Сампо раздербанить и дом воткнуть.
Вася
2021-11-30 12:24:38
но тут открывается занавес и выходит (из бункера) человек,
Изя
2021-11-30 12:13:25
Куплен за дарма , как пить дать , нахватали собственности на халяву :)
Вася
2021-11-30 12:09:55
Найдут новую терешкову
Клещ
2021-11-30 11:57:22
Отличный бизнес-план) Сначала дать приватизировать, потом выкупить обратно) Браво!
усталый
2021-11-30 11:56:24
до 2007 года директором спортклуба "Машиностроитель" был Федоров А.А. При нем стадион с утра до вечера независимо от времени года был загружен. Проходили уроки физкультуры школ, техникумов. Тренировки детских и взрослых футбольных команд. Работал построенный им тренажерный зал. Проводились соревнования по футболу различного уровня. Даже лед для массового катания заливали. Была площадка для игры в городки. Во общем жизнь кипела. С его уходом все развалилось. Стадион закрыли. Может теперь с переходом в городскую собственность что-то изменится.
АК
2021-11-30 12:57:45
усталый, посмотрите что на "Юности" творится с городской собственностью. Единственного заинтересованного человека и то уволили.
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