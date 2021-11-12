Власти Карелии выкупят стадион «Машиностроитель» у собственника, планировавшего его застройку

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что стадион «Машиностроитель» будет возвращён в собственность Петрозаводска.

Артур Парфенчиков сообщил, что завершены переговоры с собственником объекта. Власти получили согласие на приобретение стадиона. Об этом Парфенчиков рассказал в соцсети.

«Дал поручение Министерству финансов предусмотреть в бюджете республики на 2022 год субсидию городу в размере 60 миллионов рублей для выкупа стадиона. Поправки к бюджету с учётом этого поручения направлены в парламент Карелии», — заявил он.

Как рассказал губернатор, сначала стадион принадлежал городу. Затем объект был выкуплен бизнесом. У нового собственника появились планы по строительству недвижимости на территории стадиона. Это вызвало широкий общественный резонанс: использовать данный земельный участок можно только для размещения на нём спортивных объектов.

Парфенчиков заявил, что у администрации Петрозаводска есть планы по приведению стадиона в порядок.

Ранее сообщалось, что владельцем стадиона «Машиностроитель» является компания бизнесмена Леонида Белуги. Администрация Петрозаводска планировала вернуть в муниципальную собственность объект.