Власти Карелии вывели дополнительную технику, чтобы очистить дороги от снега

Управление автомобильных дорог Карелии сообщило оперативную информацию о ситуации на региональных дорогах.

"В связи с обильными осадками с раннего утра для расчистки региональных дорог привлечено значительное число техники. В Лахденпохском районе на расчистке работают пять КДМ, один трактор, в Сортавальском районе - шесть КДМ и один грейдер, который в настоящее время выдвинулся в направлении дороги "Нукутулахти - Ламберг", - сообщил начальник управления автомобильных дорог Виктор Россыпнов.

В Питкярантском районе задействовано шесть единиц техники. В Суоярвском районе на дороги вышли семь единиц.

Дорога "Суоярви - Яглоярви", по заверениям подрядчика, будет расчищена до 18.00. В Прионежском районе техника работает на дороге "Петрозаводск - Ошта", "Кола - Петрозаводск", Лососинное, на этих направлениях назначено по две КДМ и одному грейдеру.

В Медвежьегорском районе работает более 10 единиц техники.

Телефоны работающей в круглосуточном режиме диспетчерской службы управления автомобильных дорог: 773355 и 768052.