Власти Карелии: за полтора месяца средняя цена на сахар выросла на 18%

Замминистра экономического развития республики рассказал, как подорожали основные продукты.
За последние полтора месяца средняя цена на сахар в Карелии выросла в республике на 18%. Об этом заявил журналистам заместитель карельского министра экономического развития и промышленности Виктор Свирский.
По его словам, заметно подорожали и другие значимые для населения продукты. Так, пшеничная мука выросла в цене на 10%, греча и рис — на 12%, а соль и говядина — на 20%.
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