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Новости. Общество
11:39, 28 Декабря 2018
фото: gov.karelia.ru

Власти Карелии заявили о завершении программы по переселению из аварийного жилья

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Карелия завершила программу по расселению аварийного фонда республики, сообщает правительство региона.

В правительстве напомнили, что с учетом изменений, внесенных в региональную программу лишь в конце 2017 года, завершающий этап ее реализации был продлен на 2018 год. Причиной стали ранее неучтенные аварийные квадратные метры, которые были выявлены в республике лишь в сентябре 2017 года.

Кроме того, были выявлены дома, строительство которых началось в 2015-2016 годах, но не было завершено из-за недобросовестных подрядчиков. С ними государственные контракты были расторгнуты и объявлены новые аукционы на приобретение жилых помещений.

В 2018 году было расселено более 55 тысяч кв. метров аварийного фонда. Новое жилье получили порядка 3 тысяч человек. За несколько последних месяцев было завершено строительство в Петрозаводске, Кеми, Беломорске, Сортавале, Олонце, поселках Сосновец, Летнереченский, Рускеала, Сумский Посад, Рабочеостровск, Матросы, Пряжа, Шелтозеро. С гражданами заключаются договоры мены и социального найма, люди смотрят квартиры, переезжают. По согласованию с Фондом содействия реформированию ЖКХ договоры соцнайма с жителями 24-квартирного дома в Кеми будут заключаться в январе 2019 года.

Более 143 тысяч расселенных квадратных метров аварийного жилья и 8,5 тысяч человек, получивших новое жилье – таков итог пятилетней региональной программы в Карелии.

Начиная с 2019 года в России начнется новая федеральная программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

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