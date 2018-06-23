Власти Карелии замахнулись на мега-проект

Для нынешней губернаторской администрации на роль мегапроекта начинает претендовать идея организации особой экономической зоны (ОЭЗ) "Вяртсиля".

В конце мая вышло распоряжение Правительства Карелии, в соответствии с которым образована рабочая группа по подготовке заявки на создание промышленно-производственной ОЭЗ. Предложения по соучастию в реализации проекта были в центре внимания во время недавнего визита официальной карельской делегации в Хельсинки.

Для того, чтобы объективно оценить шансы на поддержку вяртсильской заявки со стороны федеральных властей, стоит разобраться, чем являются ОЭЗ в современной России.

Анализ действующих в настоящее время ОЭЗ свидетельствует, что, к сожалению, вместо привлечения реальных инвестиций воспроизводится система, в которой на бюджетные средства образуется слой заведомо неконкурентоспособных коммерческих структур, эксплуатирующих зональные льготы под видом резидентов и не способных позитивно влиять на модернизацию местной экономики. Другими словами, резидентам зоны может быть и выгодно ситуационно платить меньше налогов, пошлин и платежей, но это точно не выгодно самой территории, отказывающейся от части обязательных налоговых поступлений.

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