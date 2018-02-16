Власти Карелии ждут якорного инвестора на Кондопожский ЦБК

Власти Карелии планируют развивать признанный банкротом Кондопожский ЦБК с помощью привлечения на предприятие якорного инвестора и диверсификации продукции.

"Я думаю, что у нас в этом году есть все шансы начать реальное возрождение Кондопожского ЦБК. У нас есть конкретные планы. Мы соберемся с якорным инвестором заниматься развитием комбината", - сказал Парфенчиков в интервью ТАСС.

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