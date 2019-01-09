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Новости. Общество
07:15, 09 Января 2019
фото: http://karelia-granit.ru

Власти Москвы передали в госсобственность Карелии акций на 60 млн рублей

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Департамента городского имущества города Москвы передал в госсобственность Карелии пакет акций ООО "Торговый дом "Карельский гранит".

Это следует из распоряжения за подписью главы Карелии.

"Принять в государственную собственность Республики Карелия от ООО "МКК-Холдинг" по договору дарения долю в уставном капитале ОАО "Торговый дом "Карельский гранит" в размере 100% уставного капитала номинальной стоимостью 60 299 024 рубля", - говорится в тексте документа.

Также в госсобственность передано нежилое здание площадью 19 тыс. 791,8 кв. м. в Кондопоге на Петрозаводском шоссе.

Как указано на сайте фирмы, ООО "Торговый дом "Карельский гранит" производит изделия из природного камня. Компания является поставщиком изделий из натурального камня на объекты московского метрополитена. "Карельский гранит" входил в ООО "МКК-Холдинг" - одно из крупнейших объединений добывающих и камнеобрабатывающих предприятий России.

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