Жительница Эссойлы побывала на шоу у Андрея Малахова

Передача с участием жительницы Карелии вышла на федеральном телеканале

Жительница поселка Эссойла Надежда Васильева приняла участие в телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души». Информацию об этом сообщили в паблике Администрация Эссойльского сельского поселения.

Наша землячка достойно представила Карелию на федеральном канале, исполнив народную песню. Андрея Малахова она угостила традиционным рыбником с судаком.

Телеведущий отметил, что, когда проезжает Карелию, всегда отмечает, что в нашей республкие самые вкусные пироги с рыбой. Также Надежда подарила картину, которую сделала своими руками методом валяния из цветной шерсти. Жительница Эссойлы поразила всех свой открытостью и теплотой души. Смотреть с 01:02:00.