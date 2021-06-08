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Власти Москвы усиливают контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах

Новости. Общество
15:33, 09 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Власти Москвы усилят контроль за ношением масок и перчаток в ресторанах, клубах и торгово-развлекательных центрах.

Власти Москвы усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, сообщил журналистам начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Об этом информируют РИА Новости.

Ранее в среду столичный оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в Москве стало наибольшим с 16 января — 4124.

Данчиков заявил об ухудшении эпидемиологической обстановки и росте числа заболевших.

По его словам, контроль за использованием средств индивидуально защиты усилят на общественном транспорте и в метро, торговых и развлекательных центрах, а также других местах массового скопления граждан.

Он напомнил, что за нарушение требований предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

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