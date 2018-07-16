Власти начали готовиться к строительству новой школы в Петрозаводске

Администрация Петрозаводска планирует в 2018 году получить проектно-сметную документацию на строительство новой школы.

Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в бюджет города.

Согласно документу, в 2018 году из городской казны на разработку проектно-сметной документации будет выделено 1,5 млн рублей. Еще 3 млн рублей добавят в 2019 году.

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