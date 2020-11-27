Власти накажут магазин в Петрозаводске, пустивший молодых покупателей в "пенсионерские" часы

Администрация столицы Карелии признала нарушением обслуживание молодых покупателей в одном из магазинов города в период, предназначенный только для граждан старшего возраста.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, комментируя итоги очередного рейда, проведенного властями города в торговых точках.

Специалисты администрации проверяли соблюдение ограничений, связанных с обслуживанием покупателей в утренние часы.

"Были проинспектированы несколько объектов, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами в разных районах города, в том числе в связи с обращениями граждан. Представители администрации Петрозаводска выявили факты нарушения распоряжения Главы республики № 127-р в одном магазине. С утра там находились и обслуживались покупатели молодого возраста. Материалы по итогам проверки будут направлены в соответствующие органы", - говорится в сообщении мэрии.

Согласно распоряжению главы Карелии, граждане 65 лет и старше могут посещать магазины и учреждения сферы услуг только в будние дни с 10.00 до 13.00 с целью профилактики заболевания коронавирусом. Клиентов, которым не исполнилось 65 лет, обслуживать запрещено.