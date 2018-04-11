Власти намерены продать совхозы, исключенные из плана приватизации при Худилайнене

Правительство Карелии планирует снова включить в план приватизации совхозы "Толвуйский" и "Ведлозерский", от продажи которых отказались в 2016 году с условием модернизации производства.

Проект закона, предусматривающий приватизацию этих предприятий, внес в парламент глава Карелии Артур Парфенчиков. Планируется продажа 100% акций, которые находятся в республиканской собственности, сообщают "Вести Карелии".

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