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Власти намерены создать безопасные пляжи в Петрозаводске за счет бизнеса

Новости. Общество
16:12, 14 Июля 2021
фото: Владимир Любарский / ВК

Мэр карельской столицы Владимир Любарский заявил о необходимости привлечь представителей предпринимательского сообщества для организации официальных пляжей в городе.

Об этом Владимир Любарский сообщил в соцсети, подводя итоги визита в Центр Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Карелия. 

«Не могли не поднять с коллегами тему организации в Петрозаводске пляжа. Вопрос трудный. Сошлись во мнении, что надо в прибрежных зонах „высаживать“ цивилизованный бизнес, который готов взять на себя в том числе и создание необходимой инфраструктуры, а также функции контроля и обеспечения безопасности. Этим путем есть вариант пойти, в частности, на Ключевском карьере, если там будет функционировать тематический вейк-парк», — заявил Любарский.

Ранее сообщалось, что администрация Петрозаводска приняла постановление о запрете купания в любых водоемах на территории города, в том числе, в Онежском озере.

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