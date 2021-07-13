Власти намерены создать безопасные пляжи в Петрозаводске за счет бизнеса

Мэр карельской столицы Владимир Любарский заявил о необходимости привлечь представителей предпринимательского сообщества для организации официальных пляжей в городе.

Об этом Владимир Любарский сообщил в соцсети, подводя итоги визита в Центр Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

«Не могли не поднять с коллегами тему организации в Петрозаводске пляжа. Вопрос трудный. Сошлись во мнении, что надо в прибрежных зонах „высаживать“ цивилизованный бизнес, который готов взять на себя в том числе и создание необходимой инфраструктуры, а также функции контроля и обеспечения безопасности. Этим путем есть вариант пойти, в частности, на Ключевском карьере, если там будет функционировать тематический вейк-парк», — заявил Любарский.

Ранее сообщалось, что администрация Петрозаводска приняла постановление о запрете купания в любых водоемах на территории города, в том числе, в Онежском озере.