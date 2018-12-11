Власти намерены урезать выдачу древесины для нужд жителей Карелии

Министерство природных ресурсов и экологии сообщает о планах по сокращению нормативов заготовки древесины для строительства и отопления домов жителей республики.

Согласно предложениям Минприроды, объем отпускаемой гражданам древесины должен сократиться, при этом материалы на капремонт построек выделяться не будут вовсе.

Предлагается для строительства дома установить норматив – 100 куб. м., для отопления домов 10 куб. м., а также исключить норматив на капитальный ремонт домов и квартир 70 куб.м.

В данный момент на строительство дома граждане могут получить 150 куб. м, на капитальный ремонт – 70 куб.м, на строительство хозпостроек – 30 куб.м., для отопления – 15 куб.м.

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