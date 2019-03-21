Власти не ожидают сильных паводков в Карелии

В правительстве Карелии не ожидают серьезных проблем с паводками.

Об этом на заседании правительства Карелии заявил председатель госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

"Согласно прогнозу Гидрометцентра, с учетом того, что днем плюс, ночью – холод, так будет весь конец марта и начало апреля. Будет плановый сход снега. Мы не ожидаем сильного паводка, и в случае чего, мы готовы всё защитить и своевременно отреагировать на все возможные (происшествия)", - сказал Поляков.

По его словам, в Карелии на случай ЧС с паводками сформирована группа сил и средств: 3,2 тысячи человек, 846 единиц техники, 15 беспилотников и 109 плавсредств.