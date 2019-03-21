Власти не ожидают сильных паводков в Карелии

Новости по теме
Загрузка...
В правительстве Карелии не ожидают серьезных проблем с паводками.
Об этом на заседании правительства Карелии заявил председатель госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.
"Согласно прогнозу Гидрометцентра, с учетом того, что днем плюс, ночью – холод, так будет весь конец марта и начало апреля. Будет плановый сход снега. Мы не ожидаем сильного паводка, и в случае чего, мы готовы всё защитить и своевременно отреагировать на все возможные (происшествия)", - сказал Поляков.
По его словам, в Карелии на случай ЧС с паводками сформирована группа сил и средств: 3,2 тысячи человек, 846 единиц техники, 15 беспилотников и 109 плавсредств.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
19.03.2019, 19:10
18.03.2019, 12:32
16.03.2019, 12:08
18.03.2019, 19:10
Аналитика
20.03.2019 16:21
Обществоведение
Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров прокомментировала законы об ответственности за "явное неуважение к власти и обществу", выраженное в "неприличной форме".
20.03.2019 10:10
18.03.2019 14:08
18.03.2019 13:40
13.03.2019 11:53
Чтиво
19.03.2019 14:09
Личное мнение
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
18.03.2019 12:32
13.03.2019 09:18
11.03.2019 11:04
Медиа
18.03.2019 16:38
Опрос
Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?
Комментарии