Власти Нидерландов намерены допустить на "Евровидение" зрителей

Организаторы песенного конкурса надеются на то, что эпидемическая ситуация позволит пригласить на него публику.

Правительство Нидерландов намерено допустить зрителей на международный песенный конкурс "Евровидение", который в нынешнем году должен пройти в Роттердаме. Как отмечается на сайте голландской вещательной компании NOS, для публики планируется установить предельную численность в 3,5 тысячи человек для единовременного присутствия на шести репетициях, двух полуфиналах и финала. Кроме того, все зрители должны будут иметь отрицательный результат теста на коронавирус, который необходимо предъявить на входе в зал для выступлений.

Организаторы конкурса приветствовали такие планы голландских властей и в ближайшее время намерены разработать регламент проведения песенного состязания. Однако окончательное решение о допуске зрителей на "Евровидение" будет зависеть от эпидемической ситуации в стране.