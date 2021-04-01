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Власти Нидерландов намерены допустить на "Евровидение" зрителей

Новости. Культура
21:30, 01 Апреля 2021
фото: eurovision.tv
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Организаторы песенного конкурса надеются на то, что эпидемическая ситуация позволит пригласить на него публику.

Правительство Нидерландов намерено допустить зрителей на международный песенный конкурс "Евровидение", который в нынешнем году должен пройти в Роттердаме. Как отмечается на сайте голландской вещательной компании NOS, для публики планируется установить предельную численность в 3,5 тысячи человек для единовременного присутствия на шести репетициях, двух полуфиналах и финала. Кроме того, все зрители должны будут иметь отрицательный результат теста на коронавирус, который необходимо предъявить на входе в зал для выступлений.

Организаторы конкурса приветствовали такие планы голландских властей и в ближайшее время намерены разработать регламент проведения песенного состязания. Однако окончательное решение о допуске зрителей на "Евровидение" будет зависеть от эпидемической ситуации в стране.

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