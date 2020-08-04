Власти обещают построить новую ГЭС в Карелии

Минэк республики сообщил о начале реализации инвестиционного проекта строительства Сегозерской ГЭС, завершить который предполагается к концу 2022 года.

Инвестиционный проект строительства Сегозерской ГЭС планирует реализовать в Карелии энергетическая компания "ЕвроСибЭнерго", входящая в «En+ Group». Правительство республики заключило с данным инвестором соглашение о сотрудничестве для реализации проекта.

Сообщается, что ГЭС мощностью 8,1 МВт будет построена на левом берегу истока реки Сегежа. Инвестиции En+ Group в проект составят порядка 1,4 млрд рублей. Правительство Карелии окажет содействие в его реализации.

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