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Власти обещают построить новую ГЭС в Карелии

Новости. Экономика
13:59, 05 Августа 2020
фото: Министерство экономического развития и промышленности республики Карелия
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Минэк республики сообщил о начале реализации инвестиционного проекта строительства Сегозерской ГЭС, завершить который предполагается к концу 2022 года.

Инвестиционный проект строительства Сегозерской ГЭС планирует реализовать в Карелии энергетическая компания "ЕвроСибЭнерго", входящая в «En+ Group». Правительство республики заключило с данным инвестором соглашение о сотрудничестве для реализации проекта. 

Сообщается, что ГЭС мощностью 8,1 МВт будет построена на левом берегу истока реки Сегежа. Инвестиции En+ Group в проект составят порядка 1,4 млрд рублей. Правительство Карелии окажет содействие в его реализации. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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