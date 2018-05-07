Власти объяснили, почему бизнес Карелии не увидел снижения цен на электроэнергию

Результаты снижения цен на электроэнергию с 1 апреля предприниматели увидят в платежных документах, выставленных после 15 мая.

В первой половине мая бизнесменам направляются предварительные счета, выставленные обществами "ТНС энерго Карелия" и "Энергокомфорт. Карелия" для авансового внесения денежных средств за электроэнергию, потребленную в апреле.

Фактическую цену за электрическую энергию, израсходованную в апреле, с учетом сниженного тарифа и внесенных ранее платежей, предприниматели смогут увидеть только в платежных документах, выставленных после 15 мая, сообщают "Вести Карелии".

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