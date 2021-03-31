Власти объяснили, почему собиравший ртутные отходы "Экомобиль" прекратил работу в Петрозаводске

Проект "Экомобиль" прекращает работу в Петрозаводске, а функции по сбору опасных отходов переданы управляющим организациям.

Власти Петрозаводска прекратили финансирование проекта "Экомобиль", который занимался сбором у населения ртутных отходов и использованных батареек. Проект осуществляла компания "Меркурий", с которой мэрия не заключила новый договор.

Как сообщили "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, с первого января 2021 года в России меняется порядок обращения с отходами первого класса опасности, к которым относятся содержащие ртуть изделия (отработанные люминесцентные лампы, трансформаторы, медицинские принадлежности, градусники). Согласно постановлениям российского правительства, обязанность по организации мест накопления ртутьсодержащих отходов и по передаче их лицам, имеющим лицензию на перевозку и переработку, ложится на собственников помещений: управляющие компании, ТСЖ и так далее.

"Так как полномочия возложены на управляющие организации, финансирование проекта "Экомобиль" на этот год не закладывалось", - пояснили в администрации Петрозаводска.

Также лампы и батарейки жители Петрозаводска могут сдавать в пунктах, установленных в магазинах электроники, строительных и торговых центрах, сообщили в мэрии города.

Содержащие ртуть отходы – вещества первого, наивысшего, класса опасности. Их нельзя выбрасывать с бытовым мусором, а также на общественных территориях, в лесу и любых других не предназначенных для этого местах.