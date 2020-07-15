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Власти оценили ремонт дорог в Карелии

Новости. Экономика
15:05, 16 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Региональные власти дали оценку выполнению национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и подвели итоги ремонта трасс в республике.

На сегодня работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выполнены в среднем на 60 процентов. Об этом сообщает паблик карельского правительства "Республика Карелия".

По информации правительства, на данный момент рабочие обновляют улицы в Калевале, реконструируют мост через Неглинку в Петрозаводске, также готовится проект продления улицы Куйбышева. Объявлен конкурс на определение подрядчика для ремонта дороги к поселку Харлу. 

Информация о ремонте других магистралей - на сайте "Вести Карелии".

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