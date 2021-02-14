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Власти оценили зависимость экономики Прионежья от добычи полезных ископаемых

Новости. Экономика
09:32, 15 Февраля 2021
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив
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Инвестиции в добычу полезных ископаемых в Прионежском районе Карелии в 2020 году превысили 58% от общего объема капиталовложений в местную экономику.

Об этом на совещании по социально - экономическому развитию Прионежского района сообщил заместитель министра экономического развития и промышленности Александр Ломако.

По его словам, основная часть инвестиций в основой капитал (71,8%) была направлена на приобретение машин и оборудования.

Власти Карелии оказывают промышленным предприятиям господдержку в виде предоставления налоговых льгот.

Какие проекты в Прионежье Минэк назвал в числе приоритетных, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-02-15 10:52:45
Скоро ,вместо Карелии ..будет один большой карьер . Все вывезет метрополия .
кир
2021-02-15 11:15:26
Off, живешь на всём готовом и ещё недоволен. Чего не на работе?
Off
2021-02-15 11:28:23
кир, закусывай с утра..
Беня
2021-02-15 10:51:11
Если я правильно понял, то за казенные бабки купят оборудование, а некие ОООшники будут его ушатывать, извлекая из этого прибыль? То есть приватизация доходов и обобществление расходов?
Изя
2021-02-15 10:15:57
Где деньги Зин , у жителей прионежского района ?? :)
Гость
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