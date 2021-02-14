Власти оценили зависимость экономики Прионежья от добычи полезных ископаемых

Инвестиции в добычу полезных ископаемых в Прионежском районе Карелии в 2020 году превысили 58% от общего объема капиталовложений в местную экономику.

Об этом на совещании по социально - экономическому развитию Прионежского района сообщил заместитель министра экономического развития и промышленности Александр Ломако.

По его словам, основная часть инвестиций в основой капитал (71,8%) была направлена на приобретение машин и оборудования. Власти Карелии оказывают промышленным предприятиям господдержку в виде предоставления налоговых льгот. Какие проекты в Прионежье Минэк назвал в числе приоритетных, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".