Власти ответили родителям больных детей о недоступности иностранных лекарств

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Министерство здравоохранения прокомментировало ситуацию с лекарствами для неизлечимо больных детей после обращения группы родителей к президенту России Владимиру Путину.
"В нашей стране зарегистрировано с учетом лекарственных форм 29 противоэпилептических лекарственных препаратов, предназначенных к применению у детей различного возраста, начиная с рождения…По инициативе Минздрава России была проведена совместная с Минпромторгом России работа, которая позволила зарегистрировать 8, а с учетом лекарственных форм и дозировок — 23 наркотических и сильнодействующих лекарственных препарата, разрешенных к применению с целью обезболивания у детей", — говорится в сообщении Минздрава.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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