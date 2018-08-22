Власти ответили родителям больных детей о недоступности иностранных лекарств

Министерство здравоохранения прокомментировало ситуацию с лекарствами для неизлечимо больных детей после обращения группы родителей к президенту России Владимиру Путину.

"В нашей стране зарегистрировано с учетом лекарственных форм 29 противоэпилептических лекарственных препаратов, предназначенных к применению у детей различного возраста, начиная с рождения…По инициативе Минздрава России была проведена совместная с Минпромторгом России работа, которая позволила зарегистрировать 8, а с учетом лекарственных форм и дозировок — 23 наркотических и сильнодействующих лекарственных препарата, разрешенных к применению с целью обезболивания у детей", — говорится в сообщении Минздрава.

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