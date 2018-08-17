Власти пересмотрели прогноз по уровню безработицы в Карелии до 2021 года

Правительство представило прогноз снижения уровня безработицы в Карелии в 2019-2021 годах, отказавшись от прежнего варианта документа, согласно которому в республики ожидался рост напряженности на рынке труда.

Это следует из материалов по итогам заседания правительства, где обсуждались основные параметры прогноза социально-экономического развития Карелии на 2019-2021 годы.

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