Власти Петрозаводска демонтируют ларек карельского мясокомбината

Городские власти предлагают владельцу тонара по улице Московской добровольно освободить незаконно занятый земельный участок, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцу самовольно установленного тонара, расположенного в районе дома № 9 по ул. Московской, добровольно, своими силами и средствами в срок до 6 апреля произвести демонтаж указанного объекта.