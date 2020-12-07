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Власти Петрозаводска допускают, что за 5 лет дороги в городе не станут лучше

Новости. Общество
10:59, 08 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска подготовила "инерционный" вариант сценария развития дорожного хозяйства, согласно которому дороги в городе не станут лучше даже к 2025 году.

Это следует проекта изменений в Стратегию социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

Документ предусматривает три возможных сценария будущего: "инерционный ресурсно-сырьевой", "селективный индустриально-транзитный", и "активный инновационный". Они отличаются по степени "оптимистичности" прогнозов развития экономики и социальной сферы.

Самый "пессимистичный" из них допускает, что доля площади улично-дорожной сети Петрозаводска, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, через пять лет составит 57,3% - на уровне 2020 года.

Как это повлияет на число ДТП, связанных с плохими дорогам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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2020-12-08 12:35:05
А причем тут "яблочники"? Из бюджетов России и Карелии за пару лет дали кучу денег. Было бы странно, если бы хоть что-то не улучшилось бы
Njkdez
2020-12-08 12:17:03
Артур Олегович, может пора принять мудрое решение, отправить в отставку мирошник подружку экс председателя Петросовета?
Бритва
2020-12-08 11:49:54
но уже лучше стало, не то, что при яблочниках творилось
David
2020-12-08 12:11:33
Бритва, Тебе не все равно? Кастрюли у тебя нет и вообще из дома выйте не можешь в принципе.
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