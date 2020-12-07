Власти Петрозаводска допускают, что за 5 лет дороги в городе не станут лучше

Администрация Петрозаводска подготовила "инерционный" вариант сценария развития дорожного хозяйства, согласно которому дороги в городе не станут лучше даже к 2025 году.

Это следует проекта изменений в Стратегию социально-экономического развития Петрозаводска на период до 2025 года.

Документ предусматривает три возможных сценария будущего: "инерционный ресурсно-сырьевой", "селективный индустриально-транзитный", и "активный инновационный". Они отличаются по степени "оптимистичности" прогнозов развития экономики и социальной сферы. Самый "пессимистичный" из них допускает, что доля площади улично-дорожной сети Петрозаводска, соответствующей нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, через пять лет составит 57,3% - на уровне 2020 года. Как это повлияет на число ДТП, связанных с плохими дорогам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".