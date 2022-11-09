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Власти Петрозаводска готовятся изменить схему движения общественного транспорта в городе

Новости. Общество
09:33, 10 Ноября 2022
фото: © Галина Соловьёва

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По словам Владимира Любарского, в городе будут оставлены троллейбусы, а мэрия обеспечит соблюдение графика и маршрута движения общественного транспорта.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети рассказал о встрече с представителями «ФАУ «Росдорнии», где были презентованы итоги масштабной работы. Специалисты по заказу городской администрации проанализировали движение городского транспорта и создали модель новой транспортной системы Петрозаводска. Результаты работы теперь — в распоряжении городских властей.

Как отметил глава города, наличие такого исследования и старт транспортной реформы позволят Петрозаводску заявляться на участие в федеральных программах. Кроме того, на встрече поднимались вопросы оптимальных для города видах транспорта, перспективах расширения контактной сети троллейбусов и льготном проезде.

«Стоит отметить несколько ключевых вещей. Во-первых, коллеги рекомендуют максимально сохранить сложившуюся годами маршрутную сеть, продлив некоторые маршруты и исключив дублирующие. По словам специалистов, серьезные изменения создадут неудобства прежде всего пассажирам, поэтому за основу принят консервативный подход», — написал Владимир Любарский.

Кроме того, специалисты, по словам градоначальника, вновь подчеркнули важность сохранения электротранспорта. По словам Владимира Любарского, троллейбусы будут сохранены в качестве базового общественного транспорта. Более того, в 2024 году на улицах города появятся еще 27 новых машин.

«Третий, и наиболее важный, на мой взгляд, аспект — это соблюдение маршрутов и графика движения. Большая часть обращений, поступающих мне в личку и в адрес городской администрации, касается прежде всего этой проблемы. Даже если появятся новые автобусы, которые не будут приходить на остановку по расписанию, будут отклоняться от маршрута или не будут доезжать до места назначения, то смысла в такой реформе не будет никакого. Поэтому наша главная и первостепенная задача — обеспечить соблюдение графика и маршрута», — подчеркнул глава Петрозаводска.

По словам Владимира Любарского, транспортная реформа будет проходить поэтапно, исходя из возможностей города. Эта тема будет поднята на одной из ближайших планерок.

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