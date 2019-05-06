Власти Петрозаводска интересуются у родителей, закреплять школы за территориями или нет

Городское управление образования приглашает родителей принять участие в анонимном анкетировании, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.

Опрос общественного мнения по вопросу о закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Петрозаводска продлится до 17 мая.

Управление образования комитета социального развития администрации городского округа проводит анонимное анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений, родителей (законных представителей) обучающихся четвертых классов общеобразовательных учреждений Петрозаводска.

Респондентам предлагается выбрать один из вариантов ответа:

- закрепить все школы/ детские сады за территорией города;

- закрепить школы/ детские сады каждого района за территориями конкретных жилых районов;

- закрепить школы/ детские сады за конкретными улицами и домами;

- школы повышенного статуса закрепить за всей территорией города, остальные школы - за конкретными улицами и домами.

Анкета доступна по ссылке.

Принять участие в анкетировании также можно, заполнив таблицу, которую необходимо направить до 12.00 13 мая старшему методисту МАУ ДПО ЦРО Порыгиной Елене Анатольевне на электронный адрес: pea@dpocro.ru