Власти Петрозаводска интересуются у родителей, закреплять школы за территориями или нет
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Городское управление образования приглашает родителей принять участие в анонимном анкетировании, сообщается на сайте администрации Петрозаводска.
Опрос общественного мнения по вопросу о закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями Петрозаводска продлится до 17 мая.
Управление образования комитета социального развития администрации городского округа проводит анонимное анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений, родителей (законных представителей) обучающихся четвертых классов общеобразовательных учреждений Петрозаводска.
Респондентам предлагается выбрать один из вариантов ответа:
- закрепить все школы/ детские сады за территорией города;
- закрепить школы/ детские сады каждого района за территориями конкретных жилых районов;
- закрепить школы/ детские сады за конкретными улицами и домами;
- школы повышенного статуса закрепить за всей территорией города, остальные школы - за конкретными улицами и домами.
Анкета доступна по ссылке.
Принять участие в анкетировании также можно, заполнив таблицу, которую необходимо направить до 12.00 13 мая старшему методисту МАУ ДПО ЦРО Порыгиной Елене Анатольевне на электронный адрес: pea@dpocro.ru
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