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Власти Петрозаводска ищут ветеранов, не получивших юбилейные медали к Дню Победы

Новости. Общество
12:44, 29 Апреля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Представители администрации города не смогли вручить медали ветеранам, которые проживают не по месту регистрации.

В Петрозаводске завершается вручение юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов". Однако вручить награды некоторым ветеранам не удается. Возможно, пожилые люди проживают у родственников по другим адресам. К таким ветеранам неоднократно выезжали сотрудники администрации Петрозаводска, проводили беседы с соседями, а в почтовых ящиках были оставлены уведомления с просьбой откликнуться, рассказали в мэрии.

"Администрация Петрозаводска убедительно просит до 30 апреля откликнуться тех, кто еще не получил юбилейную медаль. Ветераны или их родственники могут обратиться по телефонам: 71-33-57, 71-34-68, 71-34-67, 71-33-56", - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, к Дню Победы в Петрозаводске планировали выдать более двух с половиной тысяч наград участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Из-за угрозы распостранения коронавируса с середины марта медали стали вручать ветеранам на дому.

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Комментарии

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новый
2020-04-29 13:52:13
Ссаныч, иди каменным бором.
Саныч
2020-04-29 14:52:33
новый, у тебя уже руки трясутся. Поцелуй кира, кира ждет.
новый
2020-04-29 13:21:58
Двух борцунов с невским пассажем искать не надо. Они опять их выбросят.
Саныч
2020-04-29 13:40:52
новый, иди обними свою подружку киру и не плачь больше.
Изя
2020-04-29 13:13:10
А есть ли они в живых ? Это вопрос , зная то , как чинуши вспоминают про них один раз в году :)
zanoza
2020-04-29 13:03:58
Ветераны наверное ушли в леса,пора партизанить.
кир
2020-04-29 12:52:41
В течение суток человека в стране найти не можете? (Холодное лето пятьдесят третьего, к/ф).
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