Власти Петрозаводска ищут ветеранов, не получивших юбилейные медали к Дню Победы

Представители администрации города не смогли вручить медали ветеранам, которые проживают не по месту регистрации.

В Петрозаводске завершается вручение юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов". Однако вручить награды некоторым ветеранам не удается. Возможно, пожилые люди проживают у родственников по другим адресам. К таким ветеранам неоднократно выезжали сотрудники администрации Петрозаводска, проводили беседы с соседями, а в почтовых ящиках были оставлены уведомления с просьбой откликнуться, рассказали в мэрии.

"Администрация Петрозаводска убедительно просит до 30 апреля откликнуться тех, кто еще не получил юбилейную медаль. Ветераны или их родственники могут обратиться по телефонам: 71-33-57, 71-34-68, 71-34-67, 71-33-56", - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, к Дню Победы в Петрозаводске планировали выдать более двух с половиной тысяч наград участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Из-за угрозы распостранения коронавируса с середины марта медали стали вручать ветеранам на дому.