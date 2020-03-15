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В Петрозаводске ветераны будут получать медали к 75-летию Победы на дому из-за коронавируса

Новости. Общество
17:20, 16 Марта 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Власти столицы Карелии будут вручать юбилейные медали ветеранам индивидуально, не приглашая на торжественные мероприятия.

Как сообщили в мэрии, из-за введения режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Петрозаводске отменены массовые мероприятия. В их числе и торжественные церемонии вручения медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.". Теперь получить их можно в индивидуальном порядке в здании администрации карельской столицы.

"Учитывая почтенный возраст уважаемых ветеранов, по желанию, медаль можно получить в удобное время, по предъявлению документов в администрации (кабинет 419). Для граждан, которые по состоянию здоровья не могут прийти и не имеют родственников, организовано награждение на дому", - рассказали в мэрии.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 71-33-57, 71-34-68, 71-34-67, 71-33-56, 71-34-09, 71-33-92, 71-34-76 (с 10.00-13.00, 14.00-17.15).

Вручение медалей жителям Петрозаводска проводится с февраля до начала мая.

Напомним, в Карелии введен режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. 

Распоряжением главы Карелии в республике введен запрет на проведение массовых мероприятий.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-03-16 18:22:21
У либерастов есть повод поистерить.
Leopol'd
2020-03-16 18:18:31
Из этого следует, что 22.04.20 входит в опасный период.
Где постановление об отмене схода?
Вася
2020-03-16 17:27:13
"Сегодня радостный день для нас. На наши плечи ложится историческая миссия! Мы можем поддержать поправки Президента и те поправки, которые возникли в результате всенародной дискуссии. Что самое главное: модернизация Конституции – не самоцель! Самоцелью является улучшение качества жизни нашего населения, нашего народа, нас с вами.
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