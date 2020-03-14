Проведение массовых мероприятий запрещено в Карелии из-за коронавируса (СРОЧНО)

Распоряжением главы Карелии в республике введен запрет на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой заражения коронавирусом.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня Артур Парфенчиков подписал распоряжение о запрете с 16 марта проведения на территории Республики Карелия спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

В соответствии с распоряжением "руководителям органов исполнительной власти республики принять дополнительные меры по санитарной обработке зданий, сооружений, вентиляционных систем, помещений органов исполнительной власти Республики Карелия и подведомственных организаций, а также общественного транспорта".

Запрет на проведение массовых мероприятий продлится до отмены режима повышенной готовности, введенного ранее, отмечается в распоряжении.

Напомним, что в Карелии введен режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса.