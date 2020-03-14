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Проведение массовых мероприятий запрещено в Карелии из-за коронавируса (СРОЧНО)

Новости. Общество
17:29, 15 Марта 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Распоряжением главы Карелии в республике введен запрет на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой заражения коронавирусом.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня Артур Парфенчиков подписал распоряжение о запрете с 16 марта проведения на территории Республики Карелия спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

В соответствии с распоряжением "руководителям органов исполнительной власти республики принять дополнительные меры по санитарной обработке зданий, сооружений, вентиляционных систем, помещений органов исполнительной власти Республики Карелия и подведомственных организаций, а также общественного транспорта".

Запрет на проведение массовых мероприятий продлится до отмены режима повышенной готовности, введенного ранее, отмечается в распоряжении.

Напомним, что в Карелии введен режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-03-15 18:52:14
Давидишка, не нагнетай. Сходи и купи. Не экономь, покупай трехслойную, чтобы пальцем не дырявить в самый ответственный момент. Заодно и на мыле сэкономишь.
Zim
2020-03-15 18:39:58
Откуда столица вытащила эту информацию? Где ссылка на документ, на источник?
David
2020-03-15 18:37:09
Весь мир играет в увлекательную игру про зомби апокалипсис.
А мы чем хуже? Мы тоже хотим боятся! Мы тоже хотим запас сраной бумаги сделать!
Вася
2020-03-15 18:33:58
Спасибо тебе баба валя за обнулённого и угробленную страну.
Zim
2020-03-15 18:47:56
Вася, что вы к этой старой бабке докопались? Вы что, действительно полагаете, что это ее собственная инициатива? Думаете, что она, в свои 83 года еще что-то соображает?
David
2020-03-15 18:24:40
А как же 150 летие Владимира Ильича Ульянова?
Zim
2020-03-15 17:52:46
А такое «массовое мероприятие»?
Os
2020-03-15 18:33:15
Zim, наверное любые, где больше человек 30 собирается.
Zim
2020-03-15 18:53:46
Os, почему именно 30?
Саныч
2020-03-15 17:51:58
Срок какой?
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