Режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса введен в Карелии

В республике Карелия с 12 марта введен режим повышенной готовности, вызванный угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав региона.

Как заявляют в министерстве, режим введен для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Карелии создается оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Штаб возглавит заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

"Минздраву Карелии поручена реализация ряда предупредительных мер, включая обеспечение возможности оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией по коронавирусу, организацию работы учреждений здравоохранения с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, и пациентам старше 60 лет, усиление выездной амбулаторной службы, обеспечение готовности учреждений здравоохранения к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, а также организацию отбора биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию", - сообщает Минздрав региона.

Комиссия республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности будет обеспечивать координацию действий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

"Распоряжение Главы Республики Карелия содержит следующие рекомендации гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции. После приезда в Республику Карелия необходимо в течение суток сообщать о своем возвращении на горячую линию Министерства здравоохранения Республики Карелия по номеру телефона 8-800-201-06-57 с указанием места и дат пребывания за пределами Российской Федерации. При появлении первых респираторных симптомов - незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций. Обеспечить самоизоляцию в течение 14 дней на дому со дня возращения в Россию", - информирует министерство.

Работодателям рекомендовано обеспечить измерение температуры тела работников с незамедлительным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой и признаками первых респираторных симптомов, содействовать работникам в соблюдении режима самоизоляции на дому, при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Карелия - незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего коронавирусом в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявлял, что при прогрессирующем развитии пандемии коронавируса в Карелии понадобится на борьбу с инфекцией более 3 млрд рублей.