Власти Петрозаводска могут отменить ограничение торговли в уличных ларьках

Администрация Петрозаводска рассмотрит возможность смягчения требований к специализации нестационарных торговых объектов, чтобы предприниматели получили право менять виды продукции по своему усмотрению.

С предложением об отмене избыточных ограничений обратилась в адрес мэрии города уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

Разъяснение позиции бизнес-омбудсмена дано в сообщении пресс-службы уполномоченного.

По словам Гнетовой, при выдаче разрешений на размещение уличных ларьков власти Петрозаводска устанавливают, какие виды продукции можно продавать в этих торговых точках. За невыполнение этого требования предпринимателей лишают разрешения на торговлю.

Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".