16:22, 11 Сентября 2019
Власти Петрозаводска начали использовать дроны для изучения недоступных земель
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В администрации Петрозаводска рассказали, что приступили к использованию беспилотников для обследования городских земель, доступ на которые усложнен.
На городском совещании в мэрии Петрозаводска председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов сообщил о начале использования беспилотной техники для нужд городской администрации.
Дроны использует в местах, где присутствуют ограждения и отсутствует освещение.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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