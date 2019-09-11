Власти Петрозаводска начали использовать дроны для изучения недоступных земель

В администрации Петрозаводска рассказали, что приступили к использованию беспилотников для обследования городских земель, доступ на которые усложнен.

На городском совещании в мэрии Петрозаводска председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов сообщил о начале использования беспилотной техники для нужд городской администрации.

Дроны использует в местах, где присутствуют ограждения и отсутствует освещение.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".