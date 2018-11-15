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Новости. Общество
08:30, 15 Ноября 2018
фото: фото: https://56nv.ru

Власти Петрозаводска надеются получить 450 млн рублей на ремонт дорог в 2019 году

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Заявка на участие в национальном проекте "Безопасные и качественные дороги", над которой работали специалисты администрации Петрозаводска и Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, была одобрена Росавтодором, сообщили в городской мэрии.

Участие в национальном проекте для Петрозаводска означает возможность получения федерального финансирования на ремонт дорожного покрытия, а также на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: нанесение разметки, устройство новых светофорных объектов и другие виды работ. Проект рассчитан на шесть лет.

Уже в следующем году на эти цели может быть направлено порядка 450 миллионов рублей из федерального бюджета.

Список дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году, будет сформирован с учетом обращений жителей, предписаний и представлений надзорных органов.

Кроме того, особое внимание будет уделено территориям, которые станут площадкой для празднования в 2020 году 100-летия Республики Карелия.

Более подробная информация будет размещена на сайте администрации.

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Комментарии

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Беня
2018-11-15 09:30:03
Пусть надеются. Надежна умирает последней.
И потом, 75 миллионов в год это не так уж и много, а 6 лет не так уж и мало.
И еще: мне дико интересно, а шо там будет по 100-летия Карелии? Нездоровые акценты на этой дате грешным делом наводят на мысль, шо это не спроста: или произойдет мировая коммунистическая революция или астероид Апофис наконец свалится или еще шото такое, не менее "весёленькое" :)
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