Власти Петрозаводска надеются получить 450 млн рублей на ремонт дорог в 2019 году

Заявка на участие в национальном проекте "Безопасные и качественные дороги", над которой работали специалисты администрации Петрозаводска и Министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, была одобрена Росавтодором, сообщили в городской мэрии.

Участие в национальном проекте для Петрозаводска означает возможность получения федерального финансирования на ремонт дорожного покрытия, а также на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения: нанесение разметки, устройство новых светофорных объектов и другие виды работ. Проект рассчитан на шесть лет.

Уже в следующем году на эти цели может быть направлено порядка 450 миллионов рублей из федерального бюджета.

Список дорог, которые будут отремонтированы в 2019 году, будет сформирован с учетом обращений жителей, предписаний и представлений надзорных органов.

Кроме того, особое внимание будет уделено территориям, которые станут площадкой для празднования в 2020 году 100-летия Республики Карелия.

Более подробная информация будет размещена на сайте администрации.