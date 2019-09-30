Власти Петрозаводска назвали управляющие компании, не готовые к зиме

В адрес данных управляющих компаний направлены претензии, сообщили в мэрии Петрозаводска.

По состоянию на 26 сентября не в полном объеме работы провели только три компании: ООО РЦ "Квартал" (средний процент выполнения – 85%), ООО "ЖЭУ" (97%), ООО "Сервис" (не оформлены паспорта готовности на 27 многоквартирных домов).

"В адрес данных управляющих компаний направлены претензии, мы с ними плотно взаимодействуем. Обращения граждан по подключению к теплу постепенно сходят на нет. – отметила Александра Спиридонова, заместитель директора МКУ "Служба заказчика".