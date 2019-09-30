Власти Петрозаводска назвали управляющие компании, не готовые к зиме

Новости по теме
Загрузка...
В адрес данных управляющих компаний направлены претензии, сообщили в мэрии Петрозаводска.
По состоянию на 26 сентября не в полном объеме работы провели только три компании: ООО РЦ "Квартал" (средний процент выполнения – 85%), ООО "ЖЭУ" (97%), ООО "Сервис" (не оформлены паспорта готовности на 27 многоквартирных домов).
"В адрес данных управляющих компаний направлены претензии, мы с ними плотно взаимодействуем. Обращения граждан по подключению к теплу постепенно сходят на нет. – отметила Александра Спиридонова, заместитель директора МКУ "Служба заказчика".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.09.2019, 09:54
28.09.2019, 10:15
28.09.2019, 13:09
27.09.2019, 14:44
26.09.2019, 10:28
Аналитика
Сегодня 12:41
Капитал
События последних месяцев обострили проблему неравномерности экономической модернизации Карелии.
27.09.2019 12:16
27.09.2019 09:13
26.09.2019 11:19
26.09.2019 10:17
Чтиво
26.09.2019 09:00
Без политики
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
25.09.2019 16:02
25.09.2019 11:34
24.09.2019 15:51
Медиа
Сегодня 10:07
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии