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Власти Петрозаводска не нашли к 1 сентября руководителя для школы, откуда уволился молодой директор

Новости. Общество
14:50, 30 Августа 2021
фото: школа №43 © «Столица на Онего»

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В Петрозаводске вновь объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы №43, из которой в январе ушел 31-летний Александр Ханцевич.

Как рассказали в администрации города, по итогам предыдущего конкурса руководитель учреждения образования на улице Попова не был определен. Документы предоставили три кандидата. По результатам оценок конкурсная комиссия определила рейтинг претендентов. В связи с низкими баллами, полученными в результате голосования, было принято решение не рассматривать участников конкурса на должность руководителя школы №43.

Новый конкурс на замещение должности директора стартует 1 сентября. Документы от соискателей будут приниматься до 1 октября в рабочие дни (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00) по адресу: 185910, г. Петрозаводск, проспект Ленина, д. 2, каб. 426, телефон – 71-34-31.

Подробную информацию о вакансии и необходимом пакете документов можно найти на сайте управления образования.

Напомним, 31-летний Александр Ханцевич покинул пост директора школы №43 после новогодних каникул. Он отработал в учебном заведении два года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Успешный
2021-08-30 15:09:45
А где бывший скрывается ?
David.
2021-08-30 14:58:05
Очевидно, что условия работы таковы, в здравом уме никто идти не хочет. Это определенно успех!
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