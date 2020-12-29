Власти Петрозаводска не приняли у подрядчиков недоделанные лестницы и скверы

Благоустройство нескольких объектов, запланированное на 2020 год, продолжится во время праздников, сообщили в администрации города.

Работы по установке ограждений на улице Чапаева и других магистралях, которые выполняло ООО "Тор", администрацией не приняты и не оплачены. Серьезные замечания связаны с нарушением подрядчиком сроков ремонта и несоответствием выполненных работ техническому заданию.

Также пока не завершено благоустройство лестничных спусков в районе Петрозаводского шоссе и Комсомольского проспекта. В соответствии с заключенным контрактом подрядчик – ООО "СМС" должен был закончить работы до конца октября. Между тем, объекты до сих пор не готовы к эксплуатации. В числе недоработок - отсутствие ограждений, которые должны обеспечивать безопасность лестниц, не выполненная до конца укладка брусчатки. Подрядчик планирует завершить работы на данных объектах в 2021 году.

В настоящее время не закончено благоустройство сквера Горсовета. В отношении подрядчика - ООО "ДСК "Зодчий" - неоднократно применялись штрафные санкции. Сейчас часть выполненных работ принята и оплачена. Организация обязуется полностью завершить благоустройство территории в начале следующего года.

Как отметили в мэрии, благоустройство всех остальных объектов, запланированное в этом году в рамках подготовки к 100-летию республики, завершено.

О ремонте в Петрозаводске и недоделках, которые ушли под снег, читайте здесь.