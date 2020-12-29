Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей"
Сегодня 14:50
Российский миллиардер назвал ипотеку рабством 3
29.12.2020 19:10
Суд в Петрозаводске приговорил лихача Сортланда за смертельное ДТП к реальному лишению свободы 9
29.12.2020 17:27
Чем запомнился 2020 год
29.12.2020 17:40
Мужчина замерз на рыбалке в Карелии 2
Сегодня 12:24
Петрозаводск встал в предпраздничных пробках (ФОТО) 19
Сегодня 12:55

Власти Петрозаводска не приняли у подрядчиков недоделанные лестницы и скверы

Новости. Общество
16:10, 30 Декабря 2020
фото: © Администрация Петрозаводск
Загрузка...

Благоустройство нескольких объектов, запланированное на 2020 год, продолжится во время праздников, сообщили в администрации города.

Работы по установке ограждений на улице Чапаева и других магистралях, которые выполняло ООО "Тор", администрацией не приняты и не оплачены. Серьезные замечания связаны с нарушением подрядчиком сроков ремонта и несоответствием выполненных работ техническому заданию.

Также пока не завершено благоустройство лестничных спусков в районе Петрозаводского шоссе и Комсомольского проспекта. В соответствии с заключенным контрактом подрядчик – ООО "СМС" должен был закончить работы до конца октября. Между тем, объекты до сих пор не готовы к эксплуатации. В числе недоработок - отсутствие ограждений, которые должны обеспечивать безопасность лестниц, не выполненная до конца укладка брусчатки. Подрядчик планирует завершить работы на данных объектах в 2021 году.

В настоящее время не закончено благоустройство сквера Горсовета. В отношении подрядчика - ООО "ДСК "Зодчий" - неоднократно применялись штрафные санкции. Сейчас часть выполненных работ принята и оплачена. Организация обязуется полностью завершить благоустройство территории в начале следующего года.

Как отметили в мэрии, благоустройство всех остальных объектов, запланированное в этом году в рамках подготовки к 100-летию республики, завершено.

О ремонте в Петрозаводске и недоделках, которые ушли под снег, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Чтиво

Сегодня 14:51
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей"
Сегодня 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
Сегодня 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»