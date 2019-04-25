В мэрии Петрозаводска не знают, сколько будет стоить стела воинской славы

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала, что сумма, которую предполагается потратить на возведение стелы "Город воинской славы", до сих пор не определена.

На внеочередной сессии Петросовета депутат Галина Васильева задала мэру города вопрос о предполагаемой стоимости стелы "Город воинской славы", которую власти планируют возвести в карельской столице. Ирина Мирошник сообщила, что стоимость объекта до сих пор не определена.

"Скажите, пожалуйста, сколько планируется – ну это, наверно, вопрос к Ирине Юрьевне – потратить средств на установку стелы? И исследуете ли вы такой вопрос, чтобы это сделать минимальными затратами?", - спросила депутат Галина Васильева.

"Стоимость стелы, включая строительство стелы и благоустройство территории, определится в ходе проектирования. 30 апреля состоятся публичные слушания по окончательному выбору места….. После этого в кратчайшие сроки будут организованы мероприятия по проектированию, там и определимся по стоимости объекта. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы как можно меньше понести затрат", - ответила Ирина Мирошник.

Глава Петрозаводска добавила, что самой затратной составляющей при реализации проекта может стать благоустройство территории.

Публичные слушания по вопросу размещения памятной стелы "Город воинской славы" состоятся в администрации Петрозаводска. Высказать свое мнение жители карельской столицы смогут 30 апреля в 16.00 по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, д.2, в большом зале (кабинет 203).