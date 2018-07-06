Власти Петрозаводска несколько лет не замечали незаконные терминалы

По теме
Загрузка...
Мэри столицы Карелии предлагает собственникам незаконно установленного имущества добровольно освободить участки.
По данным мэрии, в районе дома № 22 и №26 по ш. Лососинскому, около дома № 30 по пр. Невского, в районе дома № 5 по ул. Мерецкова, на перекрестке ул. Ключевой и ул. Репникова незаконно установлены платежные терминалы.
Мэрия предлагает собственнику добровольно освободить самовольно занятые земельные участки и произвести демонтаж терминалов до 19 июля.
Отметим, терминалы были установлены несколько лет назад.
По теме
Выбор читателей
29.06.2018, 21:30
30.06.2018, 18:22
30.06.2018, 17:33
05.07.2018, 16:53
30.06.2018, 13:18
02.07.2018, 14:33
Аналитика
02.07.2018 11:29
Политкухня
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
02.07.2018 11:27
29.06.2018 13:57
28.06.2018 12:43
27.06.2018 17:17
Чтиво
03.07.2018 11:19
Без политики
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
03.07.2018 09:25
02.07.2018 12:32
27.06.2018 16:01
Медиа
01.07.2018 15:35
Опрос
Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?
Комментарии