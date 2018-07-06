Власти Петрозаводска несколько лет не замечали незаконные терминалы

Мэри столицы Карелии предлагает собственникам незаконно установленного имущества добровольно освободить участки.

По данным мэрии, в районе дома № 22 и №26 по ш. Лососинскому, около дома № 30 по пр. Невского, в районе дома № 5 по ул. Мерецкова, на перекрестке ул. Ключевой и ул. Репникова незаконно установлены платежные терминалы.

Мэрия предлагает собственнику добровольно освободить самовольно занятые земельные участки и произвести демонтаж терминалов до 19 июля.

Отметим, терминалы были установлены несколько лет назад.