10:15, 21 Декабря 2018
Власти Петрозаводска никак не отреагировали на жалобы об открытых люках, жалуются жители
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Больше месяца жители Петрозаводска жалуются на опасные люки на Южном проезде.
Неделю назад в редакцию "Столицы на Онего" обратился горожанин и рассказал о бездействии властей: больше месяца колодцы, расположенные вдоль улицы, открыты. Жители района опасаются за свое здоровье. Из-за снега открытые люки не видны, а там ходят и дети, могут не заметить и провалиться.
17 декабря установили одну крышку. Два других колодца до сих пор открыты. Хотя один из них замаскировали под "шалаш".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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