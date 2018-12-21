Власти Петрозаводска никак не отреагировали на жалобы об открытых люках, жалуются жители

Больше месяца жители Петрозаводска жалуются на опасные люки на Южном проезде.

Неделю назад в редакцию "Столицы на Онего" обратился горожанин и рассказал о бездействии властей: больше месяца колодцы, расположенные вдоль улицы, открыты. Жители района опасаются за свое здоровье. Из-за снега открытые люки не видны, а там ходят и дети, могут не заметить и провалиться.

17 декабря установили одну крышку. Два других колодца до сих пор открыты. Хотя один из них замаскировали под "шалаш".