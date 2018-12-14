ФОТО: Житель Петрозаводска пожаловался на открытые люки

В редакцию "Столицы на Онего" обратился горожанин и рассказал о бездействии властей.

Местный житель рассказал, что уже более месяца на Южном проезде колодцы (люки) находятся без крышек.

На одном из люков установлен барьер из досок, а на двух других стоят метки, которых не видно.



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По словам горожанина, открытые люки представляют опасность не только для автомобилей, но и для жителей, которые ходят в том районе и могут не заметить колодца.

Месяц назад он обратился в мэрию Петрозаводска с просьбой решить проблему. Но в администрации сказали, что они не отвечают за установленные там люки.