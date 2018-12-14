ФОТО: Житель Петрозаводска пожаловался на открытые люки

Новости по теме
Загрузка...
В редакцию "Столицы на Онего" обратился горожанин и рассказал о бездействии властей.
Местный житель рассказал, что уже более месяца на Южном проезде колодцы (люки) находятся без крышек.
На одном из люков установлен барьер из досок, а на двух других стоят метки, которых не видно.
По словам горожанина, открытые люки представляют опасность не только для автомобилей, но и для жителей, которые ходят в том районе и могут не заметить колодца.
Месяц назад он обратился в мэрию Петрозаводска с просьбой решить проблему. Но в администрации сказали, что они не отвечают за установленные там люки.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.12.2018, 11:59
13.12.2018, 17:19
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
07.12.2018, 12:37
Аналитика
13.12.2018 11:41
Капитал
Размышления по итогам визита карельской делегации в Беларусь.
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
12.12.2018 09:14
10.12.2018 15:35
Чтиво
12.12.2018 13:43
Личное мнение
Помнит ли "многонациональный российский народ" о том, что является "единственным источником власти в стране"?
07.12.2018 15:50
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
Медиа
10.12.2018 10:39
Комментарии