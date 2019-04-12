Власти Петрозаводска объявили о готовности к возможным весенним ЧС

Оперативные службы Петрозаводска готовы к возможным сюрпризам весны, сообщает мэрия карельской столицы.

"Завершена проверка готовности сил и средств городского звена территориальной подсистемы РСЧС РК к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, паводков и пожароопасного сезона", - говорится в сообщении.

Специалисты администрации совместно с сотрудниками ГУМЧС по Карелии с 10 по 12 апреля оценили степень готовности формирований, созданных в АО "ПКС-Тепловые сети", АО "ПКС-Водоканал", АО "ОРЭС-Петрозаводск", ПетрГУ и МКУ "Служба заказчика".

Отмечается, что для реагирования на возможные аварийные ситуации в системах ливневой канализации за счет резерва на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций был приобретен специализированный автомобиль, оснащенный инструментом и оборудованием.