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Новости. Общество
18:40, 12 Апреля 2019
фото: petrozavodsk-mo.ru

Власти Петрозаводска объявили о готовности к возможным весенним ЧС

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Оперативные службы Петрозаводска готовы к возможным сюрпризам весны, сообщает мэрия карельской столицы.

"Завершена проверка готовности сил и средств городского звена территориальной подсистемы РСЧС РК к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья, паводков и пожароопасного сезона", - говорится в сообщении.

Специалисты администрации совместно с сотрудниками ГУМЧС по Карелии с 10 по 12 апреля оценили степень готовности формирований, созданных в АО "ПКС-Тепловые сети", АО "ПКС-Водоканал", АО "ОРЭС-Петрозаводск", ПетрГУ и МКУ "Служба заказчика".

Отмечается, что для реагирования на возможные аварийные ситуации в системах ливневой канализации за счет резерва на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций был приобретен специализированный автомобиль, оснащенный инструментом и оборудованием.

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