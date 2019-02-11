Власти Петрозаводска обнародовали список крупнейших должников по аренде

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На сайте администрации Петрозаводска размещен список организаций, являющихся крупнейшими должниками по арендной плате за земельные участки в карельской столице.
В списке находится 24 позиции. Информация предоставлена по данным на первое февраля текущего года. Компании задолжали более 1 млн рублей.
В частности, в списке должников оказались "Инвестиционная компания "Комфортный дом", "Карельский мясокомбинат" , "Малоэтажное строительство", "Общественный спортивный комплекс", "Станкозавод", Финансовая компания "ОнегоСтройАвто" и др.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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