Власти Петрозаводска опубликовали адреса и фото частных гаражей, которые пойдут под снос

Администрация столицы Карелии планирует снести 7 частных гаражей в микрорайоне Ключевая.
Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.
По снос пойдут постройки в районе дома № 9 на улице Гвардейская. Работы завершатся до 25 июля.
Администрация опубликовала фотографии гаражей, чтобы владельцы могли их узнать и демонтировать самостоятельно.
Гаражи сносят почти каждую неделю по всему городу. Власти мотивируют это тем, что постройки были возведены незаконно.
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