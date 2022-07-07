Власти Петрозаводска опубликовали адреса и фото частных гаражей, которые пойдут под снос

Администрация столицы Карелии планирует снести 7 частных гаражей в микрорайоне Ключевая.

Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

По снос пойдут постройки в районе дома № 9 на улице Гвардейская. Работы завершатся до 25 июля.

Администрация опубликовала фотографии гаражей, чтобы владельцы могли их узнать и демонтировать самостоятельно.

Гаражи сносят почти каждую неделю по всему городу. Власти мотивируют это тем, что постройки были возведены незаконно.