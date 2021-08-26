Власти Петрозаводска ожидают заключения договора на поставку новых «летающих кораблей» во Вьетнам

Администрация столицы Карелии рассчитывает, что предприятие по производству деталей для экранопланов приступит выпуску изделий для новой модели в ближайшее время, и до конца 2021 года будет заключен договор на поставку техники Вьетнам.

Об этом говорится отчете администрации о выполнении мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на период до 2025 года.

В 2020 году на уровне правительства России было принято решение об организации работы по созданию головного образца экраноплана вместимостью до 50 человек с последующей организацией серийного производства.

«Организация производства планируется на двух промышленных площадках в Петрозаводске и Комсомольске-на-Амуре. В Петрозаводске планируется организация модернизации экранопланов, изготовление комплектующих систем с выходом на сборочное производство в Комсомольске-на-Амуре. В Петрозаводске будет создано 80 рабочих мест, организовано обучение экипажей. В 2021 году планируется заключение договора на поставку 10 экранопланов во Вьетнам», — говорится в отчете.

В настоящее время «проводится разработка финансовой модели, бизнес-плана и графика работ», сказано в документе.

Экранопланостроительное объединение «ОРИОН» занимается разработкой и производством нескольких моделей экранопланов в Петрозаводске с 2013 года.

Экраноплан — судно с крыльями, которые, благодаря экранному эффекту, позволяют ему подниматься над водой или ледовым покрытием на несколько метров.