Власти Петрозаводска передумали отдавать республике Дворец бракосочетания

Администрация Петрозаводска передумала передавать в республиканскую собственность Дворец бракосочетания, который официально называется Дворцом торжественных церемоний.

Об этом говорится в проекте решения мэрии, направленном в Петросовет.

Передать Дворец в республиканскую собственность власти города собирались еще в 2013 году, но правительство Карелии до сих пор не выпустило соответствующее распоряжение.

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