Власти Петрозаводска передумали отдавать республике Дворец бракосочетания

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Администрация Петрозаводска передумала передавать в республиканскую собственность Дворец бракосочетания, который официально называется Дворцом торжественных церемоний.
Об этом говорится в проекте решения мэрии, направленном в Петросовет.
Передать Дворец в республиканскую собственность власти города собирались еще в 2013 году, но правительство Карелии до сих пор не выпустило соответствующее распоряжение.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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