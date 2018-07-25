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Новости. Общество
09:47, 25 Июля 2018

Власти Петрозаводска подали в суд на ТСЖ, отдавшие под торговлю придомовые территории

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Администрация Петрозаводска намерена в судебном порядке разбираться с собственниками земли, предоставляющими участки для несанкционированной торговли, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

По поручению главы города специалисты муниципалитета ведут работу по противодействию незаконной уличной коммерции в постоянном режиме.

Как пояснила начальник отдела потребительского рынка администрации города Ольга Захарова, в суде уже рассматривается иск в отношении одного из расположенных в центре города товариществ собственников жилья, предоставляющего придомовую территорию для ведения незаконной торговли.

Ранее ТСЖ было проинформировано о том, что заключение договоров с уличными коммерсантами оценивается как нецелевое использование придомовой земли.

"К настоящему времени состоялось два судебных заседания, пока рассмотрение иска временно отложено. Сейчас мы готовим документы в суд в отношении других ТСЖ, предоставляющих придомовые участки для ведения несанкционированной торговли", - сказала Ольга Захарова.

Специалистами отдела потребительского рынка администрации совместно с сотрудниками полиции, налоговой инспекции, судебными приставами, таможенниками, специалистами Управлений ветеринарии и Россельхознадзора регулярно организуются рейды, направленные на борьбу с незаконной торговлей. С начала года по их итогам уже составлено 98 протоколов об административных правонарушениях.

Вместе с полицейскими и сотрудниками ПМУП "Автоспецтранс" еженедельно проводится мероприятия по демонтажу стихийных торговых рядов.

Специалисты администрации предупреждают, что покупка продуктов и товаров сомнительного происхождения у нарушающих закон уличных предпринимателей может быть опасна для здоровья. Как правило, продавцы нелегальных товаров не имеют санитарных книжек, места торговли и хранения продуктов не соответствуют нормам.

В ходе рейдов по ликвидации несанкционированных точек торговли постоянно отмечаются следы присутствия там грызунов и птиц, общая антисанитария.

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